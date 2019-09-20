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Верховная Рада приняла закон по борьбе с теневиками

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Верховная Рада приняла закон по борьбе с теневиками
Законопроект предусматривает применение электронного чека. То есть систему учета операций через смартфон. Фото: t-l.ru

Во втором чтении Верховная Рада приняла закон о применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг.

Документ поддержали 237 нардепов. По словам главы Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, закон призван прекратить использование схем большого бизнеса уклонение от налогообложения с использованием ФЛП, пишет Уніан.

Законопроект предусматривает применение электронного чека. То есть систему учета операций через смартфон, которая позже сможет заменить регистраторы расчетных операций.

Кроме того, вводится "кэшбек". Покупателям будут возмещать 100% стоимости приобретенных товаров, работ или услуг, если они пожаловались на нарушения продавцом порядка проведения расчетных операций. Деньги вернут, если контролирующий орган при проверке подтвердит это.

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При подготовке законопроекта ко второму чтению увеличили лимит оборота для физлиц-предпринимателей второй группы налогообложения с 1,5 до 2,5 млн грн. Минимальная сумма для жалобы с "кэшбек" выросла с 100 до 850 грн.

"Теперь необязательно хранить на каждой точке продажи оригиналы документов об учете товаров, также отсроченное применения штрафных санкций за нарушение предельных сроков регистрации акцизных накладных", - подчеркнул Гетманцев.

В первом чтении законопроект об электронном чеке Верховная Рада приняла 10 сентября 2019-го. С мая 2017 года в Украине пользоваться кассовыми аппаратами обязаны все продавцы бытовой техники, компьютеров, смартфонов и другой электроники, независимо от их оборота или типа предприятия.

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