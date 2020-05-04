Бесплатный сервис доставки еды решил стать платным

Ранее Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Фото: facebook.com/raketa.ua

Сервис доставки еды Raketa меняет стратегию. Раньше их услуги были бесплатными. С 4 мая стоят 40 грн.

Raketa работает в 10 городах Украины. Платной доставка станет для жителей Киева, Вишневого, Днепра, Павлограда, Харькова и Львова, передает пресс-служба сервиса.

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"Решили познакомить вас с украинским сервисом, предоставив бесплатную доставку. Первоначальный план был рассчитан, чтобы доставлять заказы бесплатно так долго, сколько будет возможным. Мы обеспечили сотни тысяч бесплатных доставок. Raketa планировала сохранить бесплатные услуги до конца карантина. Однако больше такой возможности нет", - пояснили в компании.

Сервис доставки Raketa заработал в ноябре 2019-го. Сначала только в Киеве. Сейчас заказать доставку через службу можно в 10 городах Украины.