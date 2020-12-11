Бесплатные платежные карточки и кэшбек могут исчезнуть: почему и когда это произойдет

В Национальном банке видят выход в постепенном снижении ставок. Фото: unsplash

В Верховной Раде рассматривают возможность уменьшения двух комиссий - за обслуживание POS-терминалов и банковских карт. То есть за эквайринг и интерчейндж. Первую платит предприниматель банка, которому принадлежит платежный терминал. Вторую - банк-владелец терминала перечисляет финучреждению, которое выпустило карту клиента.

В парламент подали два законопроекта, которые предусматривают уменьшение комиссий - 4178 и 4178-1. Во втором речь идет о менее существенном сокращении платы за обслуживание.

Авторы предлагают с 2021 года комиссию интерчейндж снизить на 1,2% от суммы транзакции, с 2022-го - на 1%, с 2023-го - 0,9%. Размер комиссии за услуги эквайринга в следующем году планируют уменьшить до 1,8%, затем - до 1,6% и 1,4%. Объясняют, что в Украине небольшая сеть POS-терминалов и в 7 раз завышенные тарифы комиссионного вознаграждения по сравнению с Европейским Союзом.

"Для крупных предприятий комиссия составляет от 1,7% с каждой транзакции, совершенной с помощью платежной карты. Для малых и средних - от 2 до 3%. Для некоторых видов хозяйственной деятельности такой размер комиссии сильно влияет на прибыль или даже нивелирует ее", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Национальный банк выступает против обоих законопроектов. Там убеждены, что снижение комиссии приведет к свертыванию сети POS-терминалов, увеличению стоимости обслуживания банковских счетов, исчезновению бесплатных платежных карточек и кэшбека.

"Сейчас Украина активного развивает платежную инфраструктуру. Покрытие POS-терминальной сети у нас почти вдвое меньше, чем в странах Европы. На 1 тыс. населения приходится около 8 POS-терминалов. При условии резкого снижения межбанковских комиссий, развитие платежной инфраструктуры может остановиться", - говорит заместитель председателя Национального банка Алексей Шабан.

В Нацбанке уверяют, что украинцев ждут негативные изменения. В частности, себестоимость заготовки платежной карты составляет от 36 до 50 грн. Сейчас эту стоимость платят банки за счет межбанковской комиссии. Если примут предложенный законопроект - замена карты для клиентов станет платной.

"Добавьте к этому отказ банков от развития мотивационных мероприятий для владельцев карт - кэшбек, программы лояльности, акции, скидки и получим полную негативную картину последствий непродуманного и директивного снижения комиссий за эквайринг и интерчейндж", - убеждены в НБУ.

В Национальном банке видят выход в постепенном снижении ставок.

Кому выгодно снижение комиссий

Руководитель департамента аналитики "Простобанк Консалтинг" Владимир Паюк считает, что в первую очередь такие изменения продвигают крупные торговые сети.

"Им выгодно снижение комиссии. Для малого и среднего бизнеса рост расходов на расчетно-кассовое обслуживание существенно превысить текущие расходы на эквайринг в случае принятия законопроекта", - говорит эксперт.

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Что будет с доходами банков

По словам банковского эксперта Анны Тигипко, комиссии за эквайринг и интерчейндж - это прибыль, с помощью которой банки покрывают расходы на бонусную программу для клиентов и кэшбек, обслуживание транзакций, разработку новых продуктов и сервисов.

"Потребителю обещают снижение стоимости товаров, если комиссии уменьшатся. Но нерыночное регулирование размера ставки повлечет отказ банков от программ лояльности и кэшбека. Это побуждает вернуть комиссии за обслуживание карт и переводов. Как следствие, замедлится переход к безналичным расчетам", - говорит Анна Тигипко.

Зато финансовый аналитик Василий Невмержицкий считает предположение о росте стоимости обслуживания счетов и выпуска карт преувеличенными.

"Межбанковская комиссия - один из источников покрытия таких расходов. Но он не единственный. Многие банки сознательно формируют близкие к нулевым комиссии за обслуживание карточных транзакций, зарабатывая, например, на кредитных лимитах", - рассказывает Невмержицкий.

Похожей позиции придерживается финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

"Эквайринг имеет мощную сеть в Украине. Основной тариф берут с абонентной платы за терминал. Если кто-то рассчитывается по терминалу этого банка, деньги поступают на счет. Отсюда учреждение имеет средства, которые может продавать на межбанке. То есть прибыли на обслуживание хватает, но никто не хочет ее уменьшать. Хотя на практике видим, как сворачивается банкоматная сеть, а платежных терминалов - наоборот растет", - говорит финансовый аналитик Алексей Лупоносов.

Он убежден, что нежелание банков снижать комиссии - это нормально.

"Есть две технологии получения прибыли. Первая - "снятие сливок". Банки устанавливают большие тарифы и дают POS-терминалы только крупным точкам. На этом много зарабатывают. Есть технология, которую сейчас предлагают правительство и Национальный банк, когда у каждого предпринимателя есть терминал. Если 40 млн человек будут рассчитываться только картами, даже комиссия сниженная до 0,1% - это миллиарды. Сегодня терминалами охвачено 20-30% торговых сетей. Увеличивая количество POS-терминалов, банки будут увеличивать свою прибыль. Относительно теневой экономики, то ее объем уменьшится, поскольку все безналичные операции можно будет отследить", - добавляет эксперт.

Что изменится для клиентов банков

Анна Тигипко убеждена, что от снижения межбанковских комиссий проигрывает не только банковская система, но и клиенты. Банки не будут иметь ресурса, чтобы предоставлять бонусы. Не будет необходимости поощрять потребителей к отказу от наличных. Обслуживание карт станет платным, а программы лояльности и инновационные продукты могут исчезнуть.

Василий Невмержицкий предполагает, что в будущем после снижения комиссий платные карты и абонплата за обслуживание станут отраслевым стандартом. Но в условиях жесткой конкуренции они будут невысокими, в рамках себестоимости.

"При плате за выпуск карты 50 грн. и ежемесячной комиссии за обслуживание 10 грн. при сроке жизни карты 3 года, клиент выплатит банку 410 грн. При этом потенциальная экономия на снижении комиссии на 1% при зарплате 10 тыс. грн. составит 3600 грн. Да, это не прямые платежи, но торговцы все равно закладывают их в стоимость товаров и услуг", - говорит эксперт.

По его мнению, исчезновение кэшбека не понравится многим потребителям. При ограничении комиссий сохранить такие программы лояльности будет невозможно.

По словам Алексея Лупоносова, чем больше будет POS-терминалов, тем лучше для тех, кто использует кредитные карты. Люди не будут тратить лишние проценты на наличные, которые стоят 4-5% от суммы снятия в банкомате.

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Повлияет ли снижение комиссий на цены

Василий Невмержицкий объясняет, что вследствие уменьшения межбанковских комиссий могут снизиться цены на товары и услуги. Хотя он не уверен, что торговцы пойдут на этот шаг.

"Существенно могут снизиться комиссии за расчеты в интернете. Например, подешевеют платежные услуги сторонних провайдеров, которые принимают карты любых банков при оплате коммунальных услуг, интернет-провайдеров, штрафов. Поскольку комиссионные таких агрегаторов напрямую зависят от стоимости услуг интернет-эквайринга", - объясняет эксперт.

Что будет, если банки не согласятся снижать комиссию

Если банки не захотят уменьшать тарифы, на рынке появятся новые игроки.

"У нас когда-то были терминалы на улицах, которые ставили фирмы, что занимались только платежами. Они получали лицензию РКО, которая в частности позволяет делать эквайринговые операции, и работали. То есть если банки скажут, что им не выгодно, начнут сворачивать терминальные сети, найдутся операторы, которые получат эту лицензию. Они сделают эквайринг доступным и будут иметь от этого выгоду", - объясняет Алексей Лупоносов.

Василий Невмержицкий говорит, что банкам может стать менее интересно инвестировать в развитие эквайринга, но в таком случае двигать этот процесс станут торговцы.

"Убежден, что об уменьшении количества POS-терминалов не может идти речь. Рынком в этом случае руководит не банк и магазин, а потребитель. Если последнему удобно и безопасно рассчитываться карточкой, бизнес найдет выгодный для всех способ реализовать такую ​​потребность. Сейчас даже небольшие уличные кафе приходят к пониманию необходимости установить POS-терминал", - добавляет эксперт.

Как европейский опыт накладывается на Украину

Владимир Паюк объясняет, что существуют определенные противоречия.

"В законопроекте говорится, что тарифы на интерчейндж и услуги эквайринга в Европе в 7 раз ниже, чем в Украине. С другой стороны, средний размер чека по операциям с картами в Западной Европе составляет около 15 евро, а в Украине - около 20 грн ", - говорит Паюк.

Анна Тигипко отмечает, что сейчас европейский опыт не накладывается на украинский рынок, потому что у нас до сих пор население использует много наличности.

"Данные международных платежных систем показывают, что наличные платежи в Украине занимают около 75%. В странах Восточной Европы - 50-60%, западной - 40-50%. По статистике НБУ, количество бесконтактных карт в Украине за 2019-й выросло вдвое - до 8,6 млн. Поэтому да - тенденция к росту безналичных оплат в Украине растет и это соответствует общеевропейской практике. Но полностью перенимать международный опыт не стоит. Потому что каждая страна имеет свои особенности экономики, которые надо учитывать", - говорит эксперт.

Не соглашается с мнением других экспертов Василий Невмержицкий.

"Высокая комиссия была необходима на этапе становления карточного бизнеса. Она обеспечивала баланс интересов между торговцами и банками. И попытка ограничить комиссию 5 лет назад остановила бы развитие инфраструктуры. Но сейчас мы существенно продвинулись технологически, во многих вопросах – даже сильнее европейских банков", - считает эксперт.

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