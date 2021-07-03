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суббота, 03 июля 2021 03:52

Берлин намерен сохранить газовый транзит через территорию Украины

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Берлин намерен сохранить газовый транзит через территорию Украины

Власти Германии добиваются сохранения транзита российского газа в Европу через Украину на следующие десятилетия, заявил в пятницу, 2 июля, министр финансов ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу Bloomberg TV.

"Германия уже действует в этом направлении. Мы усердно работаем, чтобы соглашение по транзиту газа между Украиной и Россией было продлено. И мы ощущаем ответственность за транзит газа через Украину и в будущем, в ближайшие десятилетия, а не только в следующие два-три года", - уточнил глава Минфина.

Как сообщил Шольц, Германия получает газ из разных источников, поэтому, считает он, завершение строительства российского газопровода Северный поток-2 не помешает сохранить транзит через территорию Украины.

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Также он подчеркнул, что Евросоюз работает над тем, чтобы ни одной стране-члену сообщества не был причинен ущерб из-за СП-2, и "важная часть этого - обеспечение транзита газа через Украину в будущем". По его словам, действующий транзитный договор действует минимум до 2024 года, но договоренность подразумевает, что стороны проверят возможность его продления до 2034 года.

Транспортировку российского газа "Северным потоком - 2" остановят, если Москва нарушит обязательства перед Украиной. Об этом заявили кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц во время дискуссии.

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