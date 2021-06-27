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воскресенье, 27 июня 2021 14:23

"Северный поток-2" можно остановить в любое время

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&quot;Северный поток-2&quot; можно остановить в любое время
Претенденты на пост канцлера Германии Армин Лашет и Олаф Шольц готовы защищать интересы Украины в вопросе российского газопровода. Фото: REUTERS

Транспортировку российского газа по газопроводу "Северный поток - 2" остановят, если Москва нарушит обязательства перед Украиной.

Об этом заявили кандидаты в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза Армин Лашет и от Социал-демократической партии Олаф Шольц во время дискуссии, передает DW.

По словам Лашета, было четко согласовано, что этот проект "Северный поток - 2" не должен работать за счет Украины.

"Если президент РФ Путин не будет придерживаться этого правила и использовать его против Украины, его газопром можно остановить в любое время - даже тогда, когда газопровод будет готов, ведь тогда основа для бизнеса отпадет. Настолько просто", - сказал он.

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В свою очередь Шольц заявил: хотя Путин видит в этом проекте не только экономическую выгоду, Германия рассматривает "Северный поток-2" "чисто экономически".

"Ухудшение транзита газа и безопасность Украины будут иметь последствия для возможного транзита через завершенный в будущем газопровод", - утверждает Шольц.

США и Германия обсуждают возможность помочь Украине в сфере энергетики через газопровод "Северный поток-2". Страны планируют договориться об обязательствах по укреплению энергетической инфраструктуры Украины и компенсации транзитных сборов, которые могут быть ею потеряны в результате запуска газопровода.

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