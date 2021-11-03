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среда, 03 ноября 2021 11:46

Бензин снова подорожает: обновили предельную стоимость топлива для АЗС

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Бензин снова подорожает: обновили предельную стоимость топлива для АЗС
Последний раз эти данные обновляли в конце октября. Фото: pixabay.com

Министерство экономики обнародовало 2 ноября новую предельную стоимость бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 грн/л, говорится на официальном сайте ведомства. Дизельного топлива - 31,90 грн/л.

"Расчетные цены для бензина сейчас составляют 28,40 грн/л, а для дизтоплива - 24,90 грн/л. Средняя стоимость этих видов топлива возросла на 20 коп. для бензина и уменьшилась на 17 коп. для дизельного топлива соответственно", - говорится в сообщении.

Последний раз эти данные обновляли в конце октября. После повышения расчетной стоимости сети АЗС обычно поднимают свои розничные цены и опускают после снижения.

Согласно правительственному постановлению НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Минэкономики трижды в месяц.

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14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.

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03
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