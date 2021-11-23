Бензин подешевеет: обновили предельную стоимость топлива для АЗС

Последний раз данные обновляли 12 ноября. Фото: pixabay.com

Министерство экономики обнародовало новую среднюю стоимость бензина и дизтоплива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку.

Очередные данные на 22 ноября предоставила НАК "Нафтогаз Украины", говорится на официальном сайте ведомства.

"Расчетные цены для бензина сейчас составляют 27,15 грн/л, а для дизтоплива - 23,83 грн/л. Средняя стоимость этих видов топлива снизилась на 1,03 грн. для бензина и уменьшилась на 72 коп. для дизельного топлива соответственно", - говорится в сообщении.

С учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 грн/л. Дизельного топлива - 30,83 грн/л.

После повышения расчетной стоимости сети АЗС обычно повышают розничные цены и уменьшают после снижения. По правительственному постановлению НАК "Нафтогаз Украины" подает расчеты Минэкономики трижды в месяц.

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14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. На заседании правительства На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.