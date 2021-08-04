Бензин на АЗС подорожал - озвучили новые максимальные цены на топливо

Бензин на АЗС Украины подорожал. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. От нее АЗС могут устанавливать свою наценку. Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 грн/л, дизельного топлива - 29,24 грн/л.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО Стоимость бензина на АЗС не может превышать 31,86 грн/л

4 августа бензин на украинских АЗС подрожал на 5 коп., автогаз на 13 коп. Дизельное топливо подешевело на 1 коп., сообщает Консалтинговая группа А-95.

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Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,30 грн/л, на бензин А-95 - 30,29 грн/л, на дизельное топливо - 28,44 грн/л, на автогаз - 17,02 грн л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине. На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн за литр, на бензин - не более 5 грн за литр.