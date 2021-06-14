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понедельник, 14 июня 2021 17:16

Бензин и дизтопливо подорожали — обнародовали новые цены

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Минэкономики обнародовало среднюю стоимость горючего. Для бензинов установили цену 25,82 грн/литр, для дизтоплива – 22,09 грн/литр. Из них рассчитывается предельная цена реализации горючего в рознице во второй декаде июня.

Автор: Елена Луценко
  С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на дизтопливо - 29,09 грн/л
С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на дизтопливо - 29,09 грн/л

"На основании расчетов Нафтогаза определено среднюю стоимость 1 литра дизельного топлива ULSD 10 ppm, которая составляет 22,09 гривны, и 1 литра бензина автомобильного GASOLINE 10 ppm, которая составляет 25,85 гривны за литр", - сообщает Минэкономики.

В начале месяца среднюю стоимость бензина и дизтоплива рассчитали на уровне 24,92 грн/л и 20,91 грн/л соответственно. Сейчас бензин подорожал на 0,9 грн/л, ДТ – на 1,18 грн/л.

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С учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин в розничных сетях не должна превышать 30,82 грн/л, на дизтопливо – 29,09 грн/л.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

2 июня Кабмин внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. АЗС могут устанавливать свои надбавки от этой цены.

К методике добавили расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим контрактом в сумме $27 за тонну.

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14
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