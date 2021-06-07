Бензин на АЗС начал дорожать

7 июня в Украине подорожал бензин. Автогаз и дизельное топливо держат цену на уровне предыдущих суток.

Средняя розничная цена на бензин А-92 составляет 28,20 грн/л, А-95 - 28,97 грн/л, на дизельное топливо - 27,35 грн/л, на автогаз - 15,69 грн/л. Цены сообщает Консалтинговая группа А-95.

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14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо. По постановлению, разрешена максимальная розничная наценка в размере 5 грн на бензин и 7 грн на дизельное топливо. Нафтогаз подает расчеты Министерству экономики ежемесячно до 1, 11 и 21 числа.

2 июня Кабмин внес изменения в методику определения средней оптовой цены на бензин и дизельное топливо. АЗС могут устанавливать свои надбавки от этой цены.

К методике добавили расходы на внешнее логистическое обеспечение и другие расходы, предусмотренные внешнеэкономическим контрактом в сумме $27 за тонну.