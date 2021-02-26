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пятница, 26 февраля 2021 18:01

Бензин и дизель дорожают: объясняем, почему

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Бензин и дизель дорожают: объясняем, почему
Основная причина - рост нефтяных котировок. Фото: pixabay.com

В течение недели бензин А-92 в Украине подорожал в среднем на 1,24 грн. А-95 добавил на литре 1,23 грн. Основная причина - рост нефтяных котировок, рассказал Gazeta.ua аналитик Александр Сиренко.

"Сейчас по непонятным причинам очень дорого стоит сырье. Якобы карантин, в отдельных странах локдауны, и сказать, что какая-то из мощных экономик мира возобновилась, рано. Нефть в начале февраля стоила $ 60 за баррель, вчера ее продавали уже по 67. Скорее всего речь идет о масштабной спекуляцию. Это выгодно компаниям добывающих стран и трейдерам ", - говорит аналитик.

Когда цены пойдут вниз, спрогнозировать трудно.

"В 2008 году в июле баррель нефти стоил 137 долларов, а в декабре стоимость опустилась до 35 долларов", - вспоминает он.

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Цена на дизельное топливо в среднем поднялись на 1,21 грн/л.

"В Украине профицит дизеля. Потому что в прошлом году весной потребление было ниже, а дешевого ресурса - много. Остатков столько, что две недели можно не производить, не импортировать бензин. А цены растут, потому, что интегрировавшись в мировой рынок, зависим от котировок. Они ушли вверх - мы повысили, ушли вниз - снизили. Это речь об оптовом рынке. В заправок история другая. Они могут терпеть, терпеть, а потом начать увеличивать цены. Потому что потом не смогут закупиться. И если будет откат котировок, а цены падать не будут, это будет вопрос к АЗС ", - добавил Сиренко.

Ряд операторов розничного рынка начали повышать стоимость топлива после подорожания в сети группы "Приват", которая владеет крупнейшей в Украине количеству АЗС.

Автор: Евгения Давыденко
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