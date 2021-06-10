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четверг, 10 июня 2021 15:04

Белановский комбинат подарил оборудование перинатальному центру

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Кременчугский перинатальный центр на Полтавщине получил помощь от Белановского горно-обогатительного комбината, входящего в Группу Ferrexpo.

Медикам передали газовый анализатор, полуавтоматический биохимический анализатор, автоматический гематологический анализатор и аудиометр. Общая стоимость оборудования - более 1 млн грн.

  В этом году компания Ferrexpo передала больницам помощи более чем 10 миллионов гривен, около 2 миллионов вложили в медицинские учреждения Кременчуга в Полтавской области
В этом году компания Ferrexpo передала больницам помощи более чем 10 миллионов гривен, около 2 миллионов вложили в медицинские учреждения Кременчуга в Полтавской области

"Мы благодарны компании Ferrexpo и в частности Белановскому комбинату за такую ​​важную и ценную помощь. Это оборудование позволит проводить лабораторные исследования, диагностику и оказывать помощь новорожденным и их матерям", - отметил Радомир Сербин, директор коммунального некоммерческого медицинского предприятия "Кременчугский перинатальный центр".

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По словам генерального директора Белановского ГОКа Юрия Химича, комбинат и группа Ferrexpo помогает медикам Кременчугского района на постоянной основе.

"Украинская медицина столкнулась со сложным вызовом - пандемией коронавируса. Второй год врачи борются за жизнь людей, а бизнес по мере своих возможностей обеспечивает медицинские учреждения необходимым для противостояния Covid-19.

Мы внимательно изучаем потребности всех больниц региона и стараемся обеспечивать их. Рады, что на этот раз стали немного причастны к рождению жизней", - добавил он.

  В этом году компания Ferrexpo передала больницам помощи более чем 10 миллионов гривен, около 2 миллионов вложили в медицинские учреждения Кременчуга в Полтавской области
В этом году компания Ferrexpo передала больницам помощи более чем 10 миллионов гривен, около 2 миллионов вложили в медицинские учреждения Кременчуга в Полтавской области

Ferrexpo в 2020 году оказала помощь медицинским учреждениям на сумму свыше 54,7 млн грн. Из них Кременчугу - на более чем 12,8 млн грн. В 2021-м медикам передана помощь на более чем 10 млн грн, около 2 млн вложили в обеспечение потребностей медиков города. Компания следит за ситуацией в больницах Полтавщины и всей Украины, внимательно изучает их потребности и закупает необходимое оборудование, медикаменты и средства индивидуальной защиты.

Ferrexpo - швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в производстве стали. Ferrexpo - крупнейший производитель и экспортер окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы - Полтавский и Еристовский ГОК. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2020 году компания произвела 11,2 млн т железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тикером FXPO.

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