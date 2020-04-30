Банкиры рассказали, когда будут давать кредиты на землю

До 2024 года разрешается покупать сельскохозяйственную землю только физическим лицам, только до 100 га. Это означает, что агропроизводители, составляющие основу сектора, не будут иметь доступа к этому рынку, рассказала исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова. Об этом сообщает AgroPolit, пишет agronews.ua.

"Следовательно, не будут нуждаться в кредитах на приобретение под залог этой земли. Второе – спрос на землю будет крайне ограниченным и непрогнозируемым. Следовательно, банки не смогут рассчитывать на продажу этой земли. Использование земли в качестве залога будет возможным, но для банка это будет, скорее, дополнительным инструментом психологического характера для переговоров с должниками, но не будет рассматриваться как возмещение кредита в случае проблем. Когда с 2024 года полноценно начнет функционировать закон о рынке земли, тогда мы ожидаем, что на 2-3% могут снизиться базовые ставки по земельным кредитам", – отметила она.

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Елена Коробкова добавила, что пока рано говорить об ожидаемых объемах земельной ипотеки на 2021-2024 годы и ее потенциал с точки зрения банков.

"По прогнозам, когда полноценно начнет функционировать с 2024 года закон о рынке земли и можно будет банкам под залог брать сельскохозяйственную землю в нормальных объемах, тогда мы ожидаем, что на 2-3% базовые ставки по земельным кредитам смогут снизиться. Выход на рынок продавца и покупателя существенно на ставки влиять не будет. Если это будет, то их появление будет небольшим, поэтому это погоды не изменит. То есть реального кредитования на покупку земли можно ожидать с 2024 года", – подчеркнула эксперт.

За последние 3 года практически не изменилась стоимость аренды земель сельскохозяйственного назначения. В среднем по стране арендовать гектар стоит 3,5 тыс. грн. Сравнительно низкая цена связана с запретом на продажу земель. После открытия рынка земли аренда может подорожать.