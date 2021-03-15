Банки ставят дополнительные условия для получения ипотеки под 7%

Часть банков сообщила, что работет исключительно со вторичным рынком недвижимости. Фото: unsplash

Банки, в которых можно оформить ипотеку под 7%, выдвигают дополнительные требования, которых нет в соответствующей государственной программе.

Согласно условиям, которые озвучило правительство, заемщиком может быть гражданин Украины в возрасте до 50 лет, который не имеет в собственности жилья площадью более 50 кв м, пишет "Экономическая правда".

В Ощадбанке сообщили, что от 50 кв. м. жилья, на которые распространяется низкая ставка, необходимо вычесть площадь имущества, которое уже находится в собственности заемщика и членов его семьи. Остальные площади квартиры будет оплачиваться по текущей ставке банка, которая сейчас достигает почти 13%.

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По условиям Кредобанка, заемщику будет отказано в льготной ипотеке при наличии любой недвижимости в собственности.

В Укргазбанке и банке Глобус сообщили, что официальный доход заемщика должен составлять не менее 23 тыс. грн/мес., в ОТП банке - более 50 тыс. грн, в зависимости от условий.

Приватбанк берет больший первоначальный взнос, чем предусмотрено условиями - 25% вместо 15%. Кредобанк - 20% вместо 15%.

Часть банков сообщила, что работет исключительно со вторичным рынком недвижимости.

Перед оформлением ипотеки украинцам советуют осознать все риски и спрогнозировать свои расходы и доходы на протяжении всего срока кредита.