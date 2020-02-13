Банки получили рекордную прибыль: подробности

Уровень рентабельности собственного капитала украинских банков составляет 34,2%. Фото: РБК-Україна

В прошлом году прибыль банковского сектора составила рекордные 60 млрд грн. Это втрое больше, чем в 2018-м.

"Это реальный доход, а не сверхприбыль госбанков от продажи облигаций внутреннего госзайма. Таких показателей достигли благодаря высокой операционной эффективности банков и низким вычетам в резервы, которые за год уменьшились вдвое - с 24 до 12 миллиардов гривен", - заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, пишет ubr.ua.

Добавила, что нужно повысить операционную эффективность Ощадбанка и Укрэксимбанка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы переходят на безналичные расчеты - Нацбанк

По ее словам, уровень рентабельности собственного капитала украинских банков составляет 34,2%. Это выше на 7%, чем общеевропейский показатель. Например, в Венгрии он составляет 18%, Румынии - 17%, Чехии - 16%.

"С 13 в 2018-м до 6 в 2019 году сократилось количество убыточных банков", - резюмировала Рожкова.

Нацполиция, Служба безопасности, Антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и налоговая с февраля могут получить доступ к банковским счетам украинцев без решения суда. Достаточно письменного запроса в банк. Соответствующие изменения внесли в закон "О банках и банковской деятельности".