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пятница, 07 февраля 2020 11:18

Банки массово закрывают отделения

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Банки массово закрывают отделения
В Украине больше всего отделений имеет Ощадбанк. Фото: focus.ua

В прошлом году банки сократили количество отделений на 6%, или на 507 отделений.

Всего в Украине насчитывается 8 тыс. банковских отделений, сообщила пресс-служба Национального банка.

Больше всего отделений закрыл Ощадбанк - 303. На втором месте - Приватбанк. Закрыл 93 отделения. Еще 55 закрыл Проминвестбанк.

В то же время на январь 2020-го больше всего отделений имел Ощадбанк - 2,3 тыс. В Приватбанке насчитали 1,9 тыс. отделений.

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Райффайзен банк Аваль имеет 496 подразделений. Укрсиббанк - 284.

В 2019-м больше всего отделений открыл ПУМБ - 28 подразделений.

В отделениях Укрпочты можно снять наличные через POS-терминалы. От 50 грн до 10 тыс. грн за одну операцию. Специальными терминалами оборудованы более 3 тыс. отделений, сообщила пресс-служба Укрпочты.

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