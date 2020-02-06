До 10 тыс. гривен: на почте можно будет снять наличные

За снятие средств Укрпочта комиссии не берет. В то же время ее может взимать банк, выпустивший карточку. Фото: facebook.com/ukrposhta

В отделениях Укрпочты можно снять наличные через POS-терминалы. От 50 грн до 10 тыс. грн за одну операцию.

Специальными терминалами оборудованы более 3 тыс. отделений, сообщила пресс-служба Укрпочты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Посылки станут роскошью: Укрпочта подняла цены

За снятие средств Укрпочта комиссии не берет. В то же время ее может взимать банк, выпустивший карточку.

Укрпочта POS-терминалы для приема оплаты платежных карт установила в наиболее загруженных почтовых отделениях в областных центрах и населенных пунктах, где проживают более 2 тыс. человек.

В прошлом году в августе снимать наличные с банковской карты через отделения Укрпочты позволили жителям Львовской области. Услуга заработала в 315 автоматизированных отделениях.