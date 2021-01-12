Банк Америки предупредил об обвале криптовалюты Bitcoin

Гартнетт сравнил динамику цены биткоина с другими рыночными пузырями. Фото: pixabay.com

Главный инвестиционный аналитик Bank of America Майкл Гартнетт назвал Bitcoin "худшим из пузырей".

Курс криптовалюты поднялся на 250%, иногда достигая $38 тыс. Стратег предупредил, что подобный рост может быть следствием спекулятивной мании, сообщает Bitcoin.com.

Гартнетт сравнил динамику цены Bitcoin с другими рыночными пузырями. Например, с событиями на японском фондовом рынке в конце 1980-х и на рынке доткомов в конце 1990-х, а также на рынке золота в конце 1970-х, когда драгоценный металл подорожал на 400%. Во всех случаях обвалу предшествовал рост на сотни процентов.

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Курс Bitcoin дважды за ночь обновил исторический максимум, преодолев отметку $36 тыс., А затем $37,7 тыс. Bitcoin достиг пиков после штурма Капитолия в США.