Биткоин за 3 дня потерял $8 тыс.

11 января курс биткоина составляет $35,401. Фото: pexels.com

11 января курс биткоина падал до отметки в $33,5 тыс. По состоянию на 8:30 на криптобирже Binance монета стоила $34,3 тыс.

За минувшие сутки стоимость криптовалюты снизилась на 16%. По данным "Минфина", по состоянию на 11:42 11 января курс биткоина составляет $35,401 за монету.

После достижения 8 января нового исторического максимума - около $42 тыс. - цена начала резко падать. Актив подешевел более чем на $8 тыс., передает "Минфин".

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В начале января биткоин торговался на уровне $28,9 тыс. За 8 дней нового года он подорожал на 45%, прежде чем цена начала снижаться.

Цена Bitcoin в четверг, 7 января, превысила очередной психологический рубеж. Самой популярной в мире криптовалюте понадобилось всего 5 дней, чтобы подорожать на $10 тыс. Еще 2 января Bitcoin стоил $30 тыс.