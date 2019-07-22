Автогаз подешевел

Автогаз в среднем стоит дешевле 13 грн - 12,65 грн/л. Фото: Depositphotos

За выходные автогаз в среднем подешевел на 16 коп./л.

В среднем на 22 июля стоит 12,65 грн/л. Некоторые сети снизили цены на 20-40 коп./л, передает enkorr.

В Киеве автозаправки "Авиас", ANP и "Укрнафта" продают автогаз по 12,40 грн/л.

На АЗС ОККО и WOG цена опустилась на 8-17 коп./л - до 13,02-13,03 грн/л.

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На 38 коп./л снизил цены Amic. На 25 коп./л дешевле автогаз стала продавать сеть Sun Oil.

В Киеве KLO снизила цены на 20 коп./л. Харьковские сети "Род-Ник" и Marshal - на 10 коп./л.

Самое дорогое дизтопливо и автогаз продают во Львовской области. Бензин - в Ивано-Франковской.