Автогаз и дизельное топливо снова подорожали: какие цены на АЗС

28 июля на сжиженный газ в Украине установилась средняя цена 16,79 грн/л. На отдельных АЗС цены достигли рекордной отметки 17,45 грн/л. Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95.

С начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,42 грн/л.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО На протяжении июля автогаз подорожал на 1,42 грн/л

Цены на бензин за сутки не изменились. А-92 в среднем продают по 29,27 грн/л, бензин А-95 - по 30,21 грн/л.

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На дизельное топливо зафиксировали рост средней цены на 1 коп. Сегодня оно стоит 28,40 грн/л.

22 июля Минэкономики опубликовало стоимость бензинов и дизельного топлива. Расчеты провел Нафтогаз. С предельной торговой наценкой стоимость бензина не должна превышать 31,64 грн/л, дизтоплива - 29,25 грн/л. 14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.