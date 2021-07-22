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четверг, 22 июля 2021 14:27

Автогаз ежедневно дорожает: какие цены топлива на АЗС

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Средняя розничная цена автогаза на АЗС 22 июля превысила 16,50 грн/л. За сутки он подорожал на 10 коп. и установил новый рекорд стоимости в Украине.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 грн / л
Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 грн / л

Цены на сжиженный газ на украинских АЗС колеблются от 16,53 грн до 19,47 грн/л.

Об этом сообщает Консалтинговая группа А-95 в ежедневном мониторинге цен на горючее.

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Бензин и дизтопливо подорожали на 1 коп. Средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,27 грн/л, на бензин А-95 - 30,26 грн/л, на дизельное топливо - 28,49 грн/л.

20 июля автогаз прибавил в цене 31 коп./л. Стоимость бензина и дизельного топлива не изменились.

Автогаз начал дорожать 16 июля. Тогда его стоимость выросла на 24 коп. в сутки. 19 августа он подорожал на 28 коп.

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