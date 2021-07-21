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среда, 21 июля 2021 16:12

Цены на автогаз достигли рекордных показателей - мониторинг АЗС

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За сутки автогаз подорожал на 10 коп. На АЗС его продают по 16,42 грн/л. Это рекордный показатель за всю историю наблюдения стоимости в Украине.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга Консалтинговой группы "А-95".

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  На АЗС установились рекордные цены на автогаз
На АЗС установились рекордные цены на автогаз

За сутки бензин и дизельное топливо подешевели на 1 коп.

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21 июля средние розничные цены на А-92 составляют 29,26 гр/л, на бензин А-95 - 30,25 грн/л, на дизельное топливо - 28,48 грн/л.

20 июля автогаз прибавил в цене 31 коп./л. Стоимость бензина и дизельного топлива не изменились.

Автогаз начал дорожать 16 июля. Тогда его стоимость выросла на 24 коп. в сутки. 19 августа он подорожал на 28 коп.

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