Аудиторы проверят госкорпорацию, которой рекордные урожаи не помешали наделать миллиардных долгов

Урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 году достиг рекордных 106 млн тонн. Фото: unsplash.com

Государственная аудиторская служба проведет финансовый аудит АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Решение об этом правительство приняло на заседании 9 февраля, сообщает Укринформ.

О необходимости поручить Государственной аудиторской службе во время государственного финансового аудита деятельности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исследовать вопросы целевого использования и своевременности возврата кредитов и ссуд, привлеченных под государственные гарантии, заявил министр финансов Сергей Марченко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чиновник украл зерна на 15 млн грн и получил за это три года тюрьмы

Госаудитслужбе поручено изучить вопросы законности и эффективности плановых расходов средств, согласованных Минфином, о погашении задолженности общества перед государством за выполнение гарантийных обязательств.

Также аудиторам предстоит оценить способность ГПЗКУ полностью погасить задолженность перед государством.

Механизм проведения такого аудита будет разработан Минфином и в течение первого полугодия 2022 года должен подать его на рассмотрение Кабмина.

В декабре 2012 года ГПЗКУ получила $1,5 млрд кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины на поставку украинского зерна в Китай. В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица корпорации совершили растрату имущества – они якобы производили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости. По данным правоохранителей, эти операции наносили ущерб для госкомпании более чем на $57 млн. Из суммы в $96,4 млн, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер уплатил всего $8,8 млн. Остальные платежи — $87,6 млн уплатило Министерство финансов в рамках госгарантии — это около 2,5 млрд грн.