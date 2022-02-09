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среда, 09 февраля 2022 16:09

Аудиторы проверят госкорпорацию, которой рекордные урожаи не помешали наделать миллиардных долгов

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Аудиторы проверят госкорпорацию, которой рекордные урожаи не помешали наделать миллиардных долгов
Урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 году достиг рекордных 106 млн тонн. Фото: unsplash.com

Государственная аудиторская служба проведет финансовый аудит АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ).

Решение об этом правительство приняло на заседании 9 февраля, сообщает Укринформ.

О необходимости поручить Государственной аудиторской службе во время государственного финансового аудита деятельности АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" исследовать вопросы целевого использования и своевременности возврата кредитов и ссуд, привлеченных под государственные гарантии, заявил министр финансов Сергей Марченко.

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Госаудитслужбе поручено изучить вопросы законности и эффективности плановых расходов средств, согласованных Минфином, о погашении задолженности общества перед государством за выполнение гарантийных обязательств.

Также аудиторам предстоит оценить способность ГПЗКУ полностью погасить задолженность перед государством.

Механизм проведения такого аудита будет разработан Минфином и в течение первого полугодия 2022 года должен подать его на рассмотрение Кабмина.

В декабре 2012 года ГПЗКУ получила $1,5 млрд кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины на поставку украинского зерна в Китай. В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица корпорации совершили растрату имущества – они якобы производили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости. По данным правоохранителей, эти операции наносили ущерб для госкомпании более чем на $57 млн.

Из суммы в $96,4 млн, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер уплатил всего $8,8 млн. Остальные платежи — $87,6 млн уплатило Министерство финансов в рамках госгарантии — это около 2,5 млрд грн.

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Дата
09
февраля

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