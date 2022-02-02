Украинцы со своих карманов выплатили 2,5 млрд кредитов за госкомпанию

Кредит за госкомпанию заплатили украинцы Фото: ambarexport.ua

Министерство финансов перевело вместо Государственной продовольственно-зерновой корпорации (ГПЗКУ) 2,5 млрд грн выплат по кредиту перед китайским Эксимбанком.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Экономической правды.

Согласно кредитному договору между ГПЗКУ и Эксимбанком Китая погашение происходит каждые полгода: 21 января и 21 июля. Из суммы в 96,4 млн, которую корпорация должна была заплатить Китаю 21 января, государственный трейдер уплатил всего $8,8 млн. Остаток платежа - $87,6 млн заплатило Министерство финансов в рамках госгарантии — это около 2,5 млрд грн. Перевод состоялся 21 января.

Также, сообщили в Минфине, Украина получила ответ от правительства Китая на письмо о реструктуризации "зернового" кредита. Китайская сторона предложила решить этот вопрос на уровне соответствующих органов. Министерство финансов отметило, что украинская сторона будет настаивать на реструктуризации.

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В декабре 2012 года ГПЗКУ получила $1,5 млрд кредита от "Эксимбанка Китая" под государственную гарантию Украины на поставку украинского зерна в Китай. В августе 2021 года Нацполиция установила, что должностные лица корпорации совершили растрату имущества – они якобы производили экспортные операции зерновых на подконтрольные компании-нерезиденты по заниженной стоимости. По данным правоохранителей, эти операции наносили ущерб для госкомпании более чем на $57 млн.

АО "ГПЗКУ" - государственное предприятие, являющееся одним из лидеров на отечественном рынке зерна и уже 11 лет представляет Украину на мировом аграрном рынке.