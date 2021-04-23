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пятница, 23 апреля 2021 15:31

Аудит Covid-фонда выявил нарушений почти на полмиллиарда

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Аудит Covid-фонда выявил нарушений почти на полмиллиарда
Аудит использования средств Covid-фонда нужно было провести до конца марта 2021-го. Фото: pixabay.com

По итогам проверки использования средств Covid-фонда в 2020 году Государственная аудиторская служба выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн, которые привели к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 114,4 млн грн.

Служба также выявила проблемные вопросы и недостатки при использовании средств, которые повлияли на эффективность использования более 25,5 млрд грн, пишет LB.ua.

"В частности, заказчики допускали нарушения при планировании закупок, определении их потребности в закупке и составлении тендерных документаций. Как следствие, это привело к неэффективному использованию средств из Фонда Covid-19. Заказчики заключили 130 договоров на общую сумму 137,3 миллиона гривен при отсутствии документов по обоснованию определения потребности закупок", - отмечает Госаудитслужба.

Аудит использования средств Covid-фонда нужно было провести до конца марта 2021-го. Проверили использование средств фонда в размере 44,5 млрд грн, то есть 66,9% общей суммы использованных средств. Общий объем спецфонда по состоянию на 31 декабря 2020-го составлял 81 млрд грн, а выделено из него после соответствующих постановлений Кабмина было более 78 млрд грн. В общем Госаудитслужба провела 962 меры госконтроля, из которых четыре государственных финансовых аудита, 280 ревизий, 457 проверок закупок и 221 мониторинг процедур закупок.

Так, 830 закупок провели с процедурными нарушениями, в 182 случаях такие нарушения повлияли на результаты закупок на общую сумму свыше 31 млрд грн. Заказчики не отклонили участников торгов, предложения которых не соответствовали требованиям тендерной документации, как следствие, неправомерно выбрали таких участников победителями. Также выявили факты невыполнения заказчиками требований относительно максимальной экономичности использования средств, из-за чего неэффективно использовали деньги из фонда на сумму 273,5 млн грн. Некоторые заказчики не учли, что операции по приобретению отдельных товаров, работ и услуг за счет средств фонда освобождаются от уплаты НДС, за что переплатили 1,2 млн грн. Установлены случаи некачественного выполнения подрядчиками условий заключенных договоров. В частности, была завышена стоимость выполненных ремонтно-строительных работ, что привело к потерям финансовых ресурсов на 78,9 млн грн.

Госаудитслужба установила, что в целом у заказчиков функционирует система планирования закупок и ведется документация в соответствии с требованиями законодательства, но не на достаточном уровне.

Заказчики способны эффективно осуществлять закупки, но в отдельных случаях ими не было проведено надлежащее сравнение цен на рынке при выборе контрагентов. В результате этого неэффективно использовали средства на приобретение товаров, работ и услуг на сумму 273,5 млн грн. По результатам проведенных проверок были инициированы меры по привлечению к административной ответственности 95 должностных лиц, допустивших нарушения.

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В апреле 2020-го в бюджете создали Фонд борьбы с коронавирусом. Его объем планировался на уровне 64,7 млрд грн. Эти средства планировали направлять на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению коронавирус. Однако в июне Верховная Рада проголосовала за изменения в госбюджет, позволив таким образом тратить средства с Covid-фонда на ремонт дорог.

В прошлом году Кабинет министров выделил из Фонда борьбы с Covid-19 Министерству внутренних дел, которым руководит Арсен Аваков, 2,7 млрд грн на доплаты для силовиков, занятых в борьбе с коронавирусом.

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