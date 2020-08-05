Ярославский купил банк у Пинчука

Ярославский купил банк. Фото: Деньги

Александр Ярославский приобрел 100% акций банка "Кредит Капитал" у владельца группы "Интерпайп" Виктора Пинчука.

Сделку оформили в понедельник, 3 августа, сообщает пресс-служба банка.

На следующий день новый владелец назначил главой правления банка Сергея Панова: его кандидатуру согласовал Национальный банк Украины.

В связи со сменой акционера, полномочия набсовета прекращены. Новые члены будут назначены после согласования их кандидатур с НБУ.

По данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Ярославскому теперь принадлежат все 3,59 млрд акций банка "Кредит Днепр".

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30 июля НБУ согласовал покупку Ярославским 100% акций банка "Кредит Днепр". По данным регулятора, активы банка 1 июня 2020 года превышали 12,75 млрд гривень, и "Кредит Днепр" занимал 19-е место среди 75 действующих банков.