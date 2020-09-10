Арендовать квартиру: как изменились цены после введения карантина

Однокомнатную квартиру в новостройке в сентябре 2020-го можно снять за 13 тыс. грн. Фото: Domik.ua

До введения карантина в столице аренда однокомнатной квартиры в хорошем состоянии в среднем стоила 12,5 тыс. грн. Средняя цена двухкомнатных составляла 20 тыс. грн, трехкомнатных - 33-35 тыс. грн.

Во время карантина больше всего подешевело однокомнатное жилье. Стоимость аренды упала на 10-15% - до 10-11 тыс. грн. Люди массово ехали из Киева через временную потерю работы. Также рынок наводнили квартиры, которые ранее сдавались в аренду посуточно. Некоторые владельцы жилья были согласны самостоятельно снижать цену, чтобы квартиранты не съехали, пишет domik.ua.

Меньше подешевела аренда двух- и трехкомнатных квартир. Такое жилье зачастую снимают семейные пары с детьми. Они не были готовы съезжать с квартир. Также преимущественно имели финансовые запасы.

Количество сделок в Киеве начало расти в июне. Во второй половине месяца показатели выросли на 25-30% по сравнению с апрелем.

"В сентябре цены на аренду вышли из карантина. Людей стало больше интересовать жилье в новостройках и с качественным ремонтом."Убитую" трехкомнатную квартиру на Оболони предлагают за 12 тысяч гривен. Однако однокомнатная 34 квадраты за те же деньги сдается за день. Квартиры преимущественно арендуют молодые специалисты 25-30 лет с возможностью работать удаленно. Они хотят жить в комфортных условиях, а не в квартире со старой мебелью", - объясняет эксперт рынка недвижимости Юлия Войналович.

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Во время карантина вырос спрос на аренду домов в пригороде. Кроме того, стоимость такого жилья возросла. Дом, который в феврале сдавали за $1,2 тыс., в марте арендовали за $1,5 тыс.

Правда осенью спрос на загородное жилье начал падать. В холодное время года люди возвращаются в городские квартиры.

В Европе столицами с дорогой арендой жилья стали мальтийская Валетта, Вильнюс и Варшава. Чтобы снять там квартиру, придется заплатить на 9-11% больше, чем это стоило в аналогичный период прошлого года. В Валетте аренда жилья будет стоить около 33,6 тыс. грн в месяц.