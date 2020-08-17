Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе

В Валетте аренда жилья будет стоить около 33,6 тыс. грн в месяц. Фото: pixabay.com

В Европе столицами с дорогой арендой жилья стали мальтийская Валетта, Вильнюс и Варшава. Чтобы снять там квартиру, придется заплатить на 9-11% больше, чем это стоило в аналогичный период прошлого года.

В Валетте аренда жилья будет стоить около 33,6 тыс. грн в месяц. В Киеве однокомнатная квартира обойдется в среднем в 9 тыс. грн в месяц. Комнату в столице можно арендовать за 3,5 тыс. грн в месяц. Столько же стоит снять жилье в Одессе.

Среди самых дорогих по аренде жилья европейских городов называют Копенгаген, Стокгольм и Афины. Там цены выросли на 7-9% по сравнению с 2019 годом, пишет "Минфин".

Заметно арендная плата снизилась в Будапеште - на 2,8%, и Праге - на 2,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит арендовать квартиру студенту: цены

Сначала рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в этих городах. Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню.

"Для тех, кто планирует переезд, нынешнее затишье дает возможность получить арендованную недвижимость по более низкой цене. Это поможет покрыть общую стоимость переезда в большой город, когда придет время", - отметила региональный менеджер Spotahome в Великобритании и Ирландии Надежда Батт.

В прошлом году самой дорогой страной для жизни в ЕС оказалась Дания. Там местные тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза. Дешевле всего из стран ЕС жить в Болгарии. В среднем местные тратят на 47% меньше денег, чем жители других стран.