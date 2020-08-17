Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе

 
Ексклюзивы
1/5
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Есть 5 секунд, чтобы оценить состояние раненого - Яна Дугарь
Просмотров: 459
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Просмотров: 2286
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
"Есть риск, что о "пакете малыша" забудут": эксперты оценили правительственную инициативу
Просмотров: 2241
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
"Оперировали под фонарики 10 дней" - Яна Дугарь о боях за Авдеевку
Просмотров: 549
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1323
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1494
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18891
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3753
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1674
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 909
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1773
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 765
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются за украинский язык
Просмотров: 2376
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
16 августа 2020
Просмотров: 513
Вагонна романтика
– Певно, хлопцям підморгували й усміхалися? – питає провідник. У студентські роки з подругою їдемо нічним потягом у напівпорожньому ...
понедельник, 17 августа 2020 11:14

Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе

  Комментировать
Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе
В Валетте аренда жилья будет стоить около 33,6 тыс. грн в месяц. Фото: pixabay.com

В Европе столицами с дорогой арендой жилья стали мальтийская Валетта, Вильнюс и Варшава. Чтобы снять там квартиру, придется заплатить на 9-11% больше, чем это стоило в аналогичный период прошлого года.

В Валетте аренда жилья будет стоить около 33,6 тыс. грн в месяц. В Киеве однокомнатная квартира обойдется в среднем в 9 тыс. грн в месяц. Комнату в столице можно арендовать за 3,5 тыс. грн в месяц. Столько же стоит снять жилье в Одессе.

Среди самых дорогих по аренде жилья европейских городов называют Копенгаген, Стокгольм и Афины. Там цены выросли на 7-9% по сравнению с 2019 годом, пишет "Минфин".

Заметно арендная плата снизилась в Будапеште - на 2,8%, и Праге - на 2,1%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сколько стоит арендовать квартиру студенту: цены

Сначала рост цен на жилье был связан с высоким спросом на недвижимость в этих городах. Однако после ограничений, вызванных пандемией коронавируса, цены постепенно начали возвращаться к исходному уровню.

"Для тех, кто планирует переезд, нынешнее затишье дает возможность получить арендованную недвижимость по более низкой цене. Это поможет покрыть общую стоимость переезда в большой город, когда придет время", - отметила региональный менеджер Spotahome в Великобритании и Ирландии Надежда Батт.

В прошлом году самой дорогой страной для жизни в ЕС оказалась Дания. Там местные тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза. Дешевле всего из стран ЕС жить в Болгарии. В среднем местные тратят на 47% меньше денег, чем жители других стран.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Аренда жилья: сравнили цены в Украине и Европе». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
августа

Террорист на фургоне давил прохожих

Запустили украинский спутник

Боксер стал чемпионом мира одновременно в 3 весовых категориях

Первая жертва Берлинской стены истек кровью

Самое читаемое
На границе с Украиной нашли &quot;кладбище&quot; военной техники РФ
На границе с Украиной нашли "кладбище" военной техники РФ
10
 Просмотров: 19027
Суркис уходит от Коломойского
Суркис уходит от Коломойского Просмотров: 14139
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
6
 5 Просмотров: 13275
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
Модель обнажила ягодицы для эротического фото в постели
18
 Просмотров: 11682
66-летняя Любовь Успенская стала мамой
66-летняя Любовь Успенская стала мамой Просмотров: 7857
Экономика
Почему в Украине до сих пор не работает ипотека
Почему в Украине до сих пор не работает ипотека Просмотров: 18
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
5
 Просмотров: 324
Новый глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе гривны
Новый глава НБУ рассказал о дальнейшей судьбе гривны Просмотров: 648
Неделя началась с дешевого доллара
Неделя началась с дешевого доллара Просмотров: 936
Почему опытным работникам трудно найти новую работу
Почему опытным работникам трудно найти новую работу Просмотров: 459
Больше всего комментируют
6
Лукашенко огорчила позиция "родной Украины"
5
Дмитрий Ярош призвал патриотов объединяться с партией Порошенко
5
Лукашенко выступил на площади в центре Минска
3
Чак Норрис записал жесткое обращение к Лукашенко
2
Лукашенко поручил перебросить десантников к границе с Польшей и Литвой
Голосов: 25087
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua