Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 1125
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 459
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2178
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1314
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18738
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3726
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6930
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
0
6
7
8
6
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Поставили на закладку больше твердого сыра – владелица овечьей фермы об особенностях бизнеса
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Бизнес на ягодах – фермер объяснил особенности дела
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Начали продавать зелень, даже когда не имели этикетки – переселенки рассказали о необычном бизнесе
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1125
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 459
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1611
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 720
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2178
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
09 августа 2020
Просмотров: 441
Мама краще знає
– Навіщо ті дитячі коробки? Кожна мати дитині й так купить усе необхідне, – каже Оксана. Її немовля в дорогому візку та брендових ...
понедельник, 10 августа 2020 11:28

Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего

  Комментировать

В прошлом году самой дорогой страной для жизни в ЕС оказалась Дания. Местные тратят на 41% больше, чем в среднем жители Евросоюза.

Если не учитывать стран ЕС, то дороже всего жить в Швейцарии. В среднем зарплата составляет $6,1 тыс., или почти 168 тыс. грн. За аренду однокомнатной квартиры нужно отдать $1,6 тыс., коммунальные услуги - $218. Поездка в общественном транспорте обойдется $4, блюдо в ресторане - $27, капучино - $5. Абонемент в спортзал в месяц стоит $93,6, поход в кино - $20, пишет "Сегодня".

Дешевле всего из стран ЕС жить в Болгарии. В среднем местные тратят на 47% меньше денег, чем жители других стран.

Автор: Сегодня
  В Украине по сравнению с европейскими странами дешево стоит мясо, алкоголь и сигареты.
В Украине по сравнению с европейскими странами дешево стоит мясо, алкоголь и сигареты.

В Польше продукты стоят на 30% дешевле, чем в среднем в других странах. В то же время дешевле всего приобрести еду и алкоголь - в Северной Македонии. Самый дорогой алкоголь в Европе продают в Норвегии - на 136% дороже по сравнению с другими странами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чем грозит рост минимальной зарплаты украинцев

Украинцы в среднем получают $346, или 9571 грн в месяц. Аренда жилья в крупных городах в среднем стоит $307, или почти 8,5 тыс. грн. За коммуналку надо отдать $94, а в транспорте можно проехаться за $0,25. Абонемент в фитнес-зал на месяц стоит $17,25, поход в кино - $3,6, капучино - $1,04.

В Украине по сравнению с европейскими странами дешево стоит мясо, алкоголь и сигареты.

В этом году в Украине фиксируют рекордную стоимость клубники, черешни, персиков, абрикосов и арбузов. Цены выросли из-за заморозков в конце весны и дождей в начале лета.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сравнили цены в Украине и Европе: где жить дороже всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Начал действовать антиукраинской языковой закон

Революционеры открыли музей

Почему львы боятся стульев

Серийный убийца слышал голоса демонов в собаках

Начались бои за Иловайск

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 154079
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 22239
Родители заморили голодом 4-летнего сына
Родители заморили голодом 4-летнего сына
4
 Просмотров: 11394
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 7704
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа
Многодетная мать выпрыгнула из окна 9 этажа Просмотров: 6561
Экономика
Медицинская помощь при родах может подорожать втрое
Медицинская помощь при родах может подорожать втрое Просмотров: 126
Почему рискованно повышать зарплаты в условиях кризиса
Почему рискованно повышать зарплаты в условиях кризиса Просмотров: 189
Валюта дешевеет: курс на 10 августа
Валюта дешевеет: курс на 10 августа Просмотров: 819
Лоукостер SkyUp открывает продажу авиабилетов с сентября в 8 стран мира
Лоукостер SkyUp открывает продажу авиабилетов с сентября в 8 стран мира Просмотров: 144
Какую работу предлагают в Польше
Какую работу предлагают в Польше Просмотров: 2106
Больше всего комментируют
2
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
"Нам не безразлично" - Зеленский обратился к белорусам
1
"Можем превратиться в закрытое общество" - философ о важности оппозиции в политике
1
Учителя не будут заставлять тестироваться на коронавирус
1
Сколько денег понадобится для восстановления Донбасса
Голосов: 25033
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua