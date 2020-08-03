Арбузы стоят дороже всего за последние 5 лет: почему цены "кусаются"

В прошлом году арбузы продавали по 1,5-2 грн/кг. Фото: pixabay.com

В Украине в начале августа 2020-го арбузы стоят почти в 3 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

"Из-за увеличения предложения на рынке цены на арбузы опустились до минимального за сезон уровня. Однако, несмотря на сезонное снижение цен, украинские производители в начале августа отгружают арбузы почти втрое дороже, чем в аналогичный период прошлого года", - сообщила директор по развитию Украинской плодоовощной ассоциации Екатерина Зверева, пишет "Интерфакс-Украина".

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Сейчас арбузы продают дороже всего за последние 5 лет. В опте их отгружают по 4-6 грн/кг. В прошлом году ягоду продавали по 1,5-2 грн/кг. 2017-го средние оптовые цены были ниже, чем 1,5 грн/кг.

"Низкие температуры воздуха в течение всего мая и первой половины июня не только задержали сезон ранних сортов арбузов на несколько недель, но и сказались на урожае более поздних сортов. Те фермеры, которые несмотря на прохладную погоду все же решились сеять арбузы в начале мая, или частично потеряли урожай, или получили неравномерные всходы. Соответственно, продукция на рынок сегодня поступает неравномерно", - говорит Зверева.

В Украине черная смородина за год подорожала в среднем в 2 раза. Операторы рынка объясняют подорожание снижением урожайности ягоды. Начало лета было прохладным, в западных областях шли сильные дожди.