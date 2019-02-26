Апартаменты для священника: архиепископ прикупил жилье за 4 млн грн

Наместник русской православной церкви в Украине архиепископ Бучанский Пантелеймон купил столичную квартиру на Березняках за более 4 млн грн.

Трехкомнатное жилье на проспекте Павла Тычины архиепископ купил 19 февраля 2019 года. Площадь квартиры - почти 103 кв м, пишут "Наші гроші".

Автор: Наші гроші Архиепископ Пантелеимон, в миру Виктор Бащук, уже является собственником квартиры на Печерске.

Квартиры такой же площади по аналогичному адресу на сайтах продажи недвижимости стоят от $180 тыс. То есть квартира архиепископа обошлась в сумму более 4 млн грн. Она уже полностью оплачена.

Автор: Наші гроші Квартира архиепископа обошлась в сумму более 4 млн грн. Она уже полностью оплачена.

Архиепископ Пантелеимон, в миру Виктор Бащук, уже является собственником квартиры на Печерске - на ул. Московской, 36, свидетельствуют данные госреестра недвижимости. Жилье находится в ипотеке у "Укрсоцбанка". Там в 2008-м Бащук взял кредит на $20 тыс.

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Кроме того, в 2013-м Бащук купил автомобиль Volkswagen Touareg 2013 года выпуска. В 2014-м - автомобиль Volkswagen Caravelle 2009 года выпуска, свидетельствуют данные госреестра МВД.

Наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (в миру Петр Лебедь) рассказал, что из-за его проклятия умерли 3 человека.