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пятница, 30 апреля 2021 01:30

Антимонопольный комитет оштрафовал часть участников угольного рынка на сумму 775 млн. Среди них и "ДТЭК" Ахметова

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Антимонопольный комитет оштрафовал часть участников угольного рынка на сумму 775 млн. Среди них и &quot;ДТЭК&quot; Ахметова
АМКУ оштрафовал участников угольного рынка. Фото: РБК

Антимонопольный комитет Украины наложил многомиллионные штрафы на семь компаний, причастных к рынку энергетического угля за нарушение конкурентного законодательства.

Антимонопольный комитет выявил нарушения в действиях Минэнергоугля - говорится о "создании условий участникам рынка энергетического угля для совершения антиконкурентных согласованных действий", сообщает пресс служба АМКУ.

Штрафы наложены на семь компаний:

ГП "Держуглепостав" - 2286480 грн;

ООО "ДТЭК Трейдинг" - 163 448 330 грн;

АО "ДТЭК Днепроэнерго" - 125 473 390 грн;

АО "ДТЭК Западэнерго" - 172 969 760 грн;

ООО "ДТЭК Востокэнерго" - 91050330 грн;

ПАО "Центрэнерго" - 205 837 530 грн;

ЧАО "Черкасское химволокно" - 14417450 грн.

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Антимонопольный комитет подозревает государственные банки в установлении завышенной комиссии за эквайринг. Начали рассмотрение дел против Приватбанка и Ощадбанка.

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