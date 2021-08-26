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четверг, 26 августа 2021 13:10

Анонсировали снижение цен на бензин в Украине

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Минэкономики пересмотрело предельные цены на бензин и обязало АЗС снизить стоимость бензина А-95 на 1,15 грн/л.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Цены на дизтопливо обязали снизить на 53 коп. /л.
Цены на дизтопливо обязали снизить на 53 коп. /л.

Цены на дизтопливо обязали снизить на 53 коп. /л.

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C учетом предельных торговых наценок максимальная цена на бензин для его продажи через сеть АЗС не должна превышать 30,53 грн/литр, на дизтопливо - 28,11 грн/литр.

14 мая Кабмин ввел государственное регулирование розничных цен на бензин и дизельное топливо в Украине.

На заседании правительства внесли изменения в карантинное постановление №1236 от 9 декабря 2020 года. На период действия карантина установили предельные уровни торговой надбавки к средней цене. На дизельное топливо - не более 7 грн/л, на бензин - не более 5 грн/л.

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Дата
26
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