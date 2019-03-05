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Американская торговая палата выступила против автоматической индексации тарифов "Укрзализныци"

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Американская торговая палата выступила против автоматической индексации тарифов &quot;Укрзализныци&quot;
Американская торговая палата предупредила, что дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки "Укрзализныцей" будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом. Фото: 24tv.ua

Анализ проекта приказа Минифраструктуры об автоматической индексации тарифов на железнодорожные перевозки дает основания считать, что такой рост негативно повлияет как на работу отечественных производителей, так и на показатели операционной работы самой "Укрзализныци". Об этом говорится в письме Американской торговой палаты министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, "Укрзализныце" и Государственной регуляторной службе. Напомним, проект приказа предполагает рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию в 2019 году на уровне прогнозируемого ИПЦ в 2019 году (2,5% каждый квартал).

По мнению членов Палаты, из-за планируемой индексации предполагается рост регулируемого железнодорожного тарифа на уровне 23% в декабре 2019, что оценочно увеличит затраты грузоотправителей на 11,7 млрд грн.

"Автоматическая индексация фактически исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и дает субъекту, что имеет признаки монопольного положения на рынке железнодорожных перевозок, возможность неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по использованию вагонов АО "Укрзализныця", которая будет автоматически увеличивать стоимость вагонов частного парка", - говорится в обращении.

В письме также отмечается, что предложенное повышение не учитывает как почти двукратный рост стоимости пользования вагонов в 2018 году, что является составной общих расходов на железнодорожные перевозки, так и увеличение доходов АО "Укрзализныця" от предоставления в пользование ее собственных вагонов на 4,3 млрд гривен, или на 7% в общей сумме доходов Укрзализныци. По подсчетам членов-компаний Палаты Укрзализныця в 2018 году повысила тарифы минимум на 7%.

Также в обращении указывается, что индекс промышленных цен, как индикатор изменения цен на услуги Укрзализныци, не отражает объективную структуру расходов предприятия, минимум 50% расходов которого составляет фонд оплаты труда, который не зависит от ИПЦ, и на который влияет индекс потребительских цен, который был намного ниже ИПЦ в 2018 году (9,8%).

По мнению членов-компаний Палаты в проекте приказа не проанализировано влияние на объемы перевозок Укрзализныци. "Дальнейшее увеличение стоимости расходов на железнодорожные перевозки будет автоматически уменьшать объем перевозок железнодорожным транспортом и объем доходов Укрзализныци, одновременно с убыточностью пассажирских перевозок будет требовать постоянного повышения железнодорожных тарифов для покрытия расходов и дефицита оборотных средств АО "Укрзализныця", - отмечается в письме.

Учитывая все вышеперечисленное, Американская торговая палата не поддерживает приказ об автоматической индексации в части процентного увеличения тарифов на железнодорожные перевозки на уровне 14,2% (ИПЦ в 2018 году) и дополнительного увеличения тарифов на железнодорожные перевозки в 2019 году ежеквартально на 2,5%. Таким образом, предлагается доработать проект приказа об автоматической индексации и в доработанном проекте приказа учесть комментарии и замечания бизнес-сообщества, и предусмотреть общий рост тарифов на перевозку железнодорожным транспортом в 2019 году не более 7%

Как ранее сообщалось, 1 февраля 2019 на официальном сайте Министерства инфраструктуры Украины был обнародован проект внесения изменений в постановление Кабинета Министров Украины от 16 декабря 2009 №1392, которым меняются принципы госполитики в сфере регулирования тарифов на железнодорожные перевозки, и вводится автоматическая индексация тарифов АО "Укрзализныця". Также был опубликован проект приказа "О проведении ежегодной автоматической индексации", которым предусматривается рост железнодорожного тарифа в 2019 году на индекс промышленных цен 2018 (14,2%) и ежеквартальную автоматическую индексацию (2,5% каждый квартал) в 2019 году. Руководители промышленных ассоциаций уже написали письмо вице-премьер-министру Владимиру Кистиону, первому вице-премьеру – министру экономического развития и торговли Степану Кубиву, министру инфраструктуры Владимиру Омеляну, о том, что такая инициатива имеет признаки злоупотребления монопольным положением на рынке железнодорожных перевозок.

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