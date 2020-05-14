Алкоголь по часам и новогодние застолья с лимонадом: ввели "сухой закон"

Купить спиртное было не просто. Его продавали по талонам, в определенных магазинах с 14.00 до 19.00. Фото: pixabay.com

35 лет назад, 16 мая 1985 года, в Советском Союзе началась антиалкогольная кампания. В этот день вышел указ "Об усилении борьбы с пьянством и алкоголизмом, искоренении самогоноварения".

Таким образом власти планировали снизить потребление алкоголя, которое в то время достигло рекордных показателей. В 1983-м население приобрело алкогольных напитков на 50 млрд крб. В то же время мяса на 22,5 млрд крб, хлеба - 8,8 млрд. На одного человека приходилось 10,5 л алкоголя в год. Если еще учесть подпольное самогоноварение, то получалось 14 л.

В течение 1985-1987 годов власть активно пропагандировала трезвый образ жизни. Милиционеры массово ловили пьяных на улицах и отправляли в вытрезвители. За алкоголизм штрафовали или сажали на 15 суток. Запрещали любые банкеты с алкоголем. Если заставали на работе за распитием, то увольняли. По телевидению и радио рассказывали о безалкогольных свадьбах и новогодних застольях с лимонадом.

Купить спиртное было не просто. Его продавали по талонам, в определенных магазинах с 14.00 до 19.00. Кроме того, водка подорожала. Алкоголь исчез из самолетов, поездов, гостиниц, кафе. В некоторых ресторанах наливали не более 100 г водки и 150 г вина.

За годы антиалкогольной кампании уничтожили 60 тыс. гектаров виноградников. Это, например, коллекционные сорта винограда в Крыму. На Закарпатье большую часть виноградников до сих пор не удалось полностью восстановить.

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В результате возник дефицит алкоголя и начало расти подпольное самогоноварение. Граждане шутили о "сухом законе": "Спасибо партии родной, что нету водки в выходной! Но ты не плачь, моя Маруся, – одеколона я напьюся!", "На недельку, до второго" закопаем Горбачева. Откопаем Брежнева — будем пить по-прежнему".

Из-за массового недовольства населения и экономический кризис, в 1987 году антиалкогольную кампанию свернули.

В Украине во время карантина в торговых сетях продажи алкоголя выросли на 30%. Вырос спрос на онлайн доставки. Покупатели вместо одной бутылки вина берут сразу несколько ящиков. Так получается дешевле. По последним исследованиям группы "Рейтинг", 10% опрошенных украинцев подтверждают, что выпивать стали чаще, чем до введения карантина.