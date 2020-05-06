Украинцы взялись за рюмку: на карантине продажи алкоголя взлетели

10% опрошенных украинцев подтверждают, что выпивать стали чаще, чем до введения карантина. Фото: pixabay.com

В апреле продажи алкоголя в торговых сетях Украины выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Статистика не учитывает активности покупателей накануне Пасхи.

Украинцы стали чаще покупать алкогольные напитки из-за введенного карантина, а поэтому из-за избытка свободного времени, передает "Новое время".

Вырос спрос на онлайн доставки. Покупатели вместо одной бутылки вина берут сразу несколько ящиков. Так получается дешевле.

По последним исследованиям группы "Рейтинг", 10% опрошенных украинцев подтверждают, что выпивать стали чаще, чем до введения карантина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинцы отказываются покупать новые авто. Но не все

На карантине только продажи водки выросли на 4-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорят в компании Bayadera Group. Это один из крупнейших производителей алкоголя в Восточной Европе.

В то же время в Канаде во время карантина чаще стали выпивать 20% населения. В Великобритании продажи алкоголя за март выросли на 22%.

В Украине за время карантина выросли цены на мясо, картошку и гречку. А самым высоким спросом будут пользоваться овощи борщового набора и крупы. Этими наблюдениями поделились в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики".