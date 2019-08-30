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пятница, 30 августа 2019 21:10

Алименты по-новому: должникам придется платить больше

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Алименты по-новому: должникам придется платить больше
Неплательщики алиментов часто отказываются выполнять нормы закона. Фото: biz.censor.net.ua

Большая палата Верховного суда изменила порядок начисления пени за несвоевременную уплату алиментов.

"Раньше должника штрафовали за конкретный месяц. Закрыть задолженность он мог через 2 года. Теперь пеню будут начислять за весь период просрочки платежа до момента полного погашения всех долгов по алиментам", - объяснил Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, пеня, как и раньше, будет составлять 1% от суммы задолженности. Однако из-за новых правил должникам придется платить больше.

"Если один из родителей не платил денег на ребенка в течение нескольких месяцев, то пеню будут начислять на весь размер неуплаченных алиментов за каждый день просрочки, а не за каждый отдельный месяц", - отмечает Кравец.

В прошлом году в феврале ужесточили санкции для неплательщиков алиментов. Из-за задолженности им запретили выезжать за границу, водить машину, пользоваться оружием.

"Это стимулировало недобросовестных родителей покрыть долги и своевременно выплачивать алименты. Правда были те, на кого драконовские санкции не повлияли. Это касается должников, которые не то, что алименты, они себя содержать не могут. Большинство из них никогда не было за границей. А те, кто уехал, вряд ли вернутся", - говорит адвокат.

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Он добавляет, что должники часто отказываются выполнять нормы закона.

"Например, из-за долгов человека лишили водительских прав, а он на собственном авто привозит к бывшей жене исполнителей судебных решений, чтобы получить допуск к ребенку. Это абсурд", - заключает Кравец.

В Киеве у мужчины конфисковали яхту за неуплату алиментов. Он задолжал 123 474 грн. Из-за неуплаты оштрафовали в пользу взыскателя в размере 50% суммы долга, то есть более 60 тыс. грн.

Автор: Маргарита ДИКАЛЮК
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