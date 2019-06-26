Яхту продадут на аукционе. Фото: Минюст

В Киеве у мужчины конфисковали яхту за неуплату алиментов.

Он задолжал своему сыну 123474 грн алиментов. Из-за неуплаты оштрафовали в пользу взыскателя в размере 50% суммы долга, то есть более 60 тыс. грн. Общий размер задолженности составил почти 184 тыс. грн, сообщают в пресс-службе Минюста.

За неуплату у мужчины конфисковали самоходную парусную яхту 2015 года выпуска. Ее продадут, а вырученные от продажи средства пойдут на ликвидацию долгов.

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В Кропивницком наложили арест на автомобиль за неуплату его владельцем алиментов.