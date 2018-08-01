Активы Газпрома арестовали в трех странах

Активы ПАО "Газпром" арестовали в трех юрисдикциях. Фото: Сегодня

Активы ПАО "Газпром" арестовали в трех юрисдикциях.

Более 2,6 млрд арестовали в Нидерландах, Швейцарии и Англии. НАК "Нафтогаз" должен был получить эти деньги от ПАО "Газпрома", рассказал коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, арест - это первая, обеспечительная мера. Судебные разбирательства по взысканию активов продолжаются. Если дойдет до следующей стадии, активы должны быть реализованы через аукционы. Параллельно есть процесс апелляции в шведском суде округа Свеа. В рамках этого процесса было приостановлено принудительное взыскание на территории Швеции. Хотя технически НАК "Нафтогаз" не начинал там принудительного взыскания, поскольку не обнаружил интересующих активов ПАО "Газпром".

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"Те же аргументы, которые используются в шведском суде для приостановления взыскания, использует Газпром и в судах других стран. Если шведский апелляционный суд рассмотрит позиции сторон и примет решение не прекращать взыскание, это будет достаточно сильным аргументом против соответствующих заявлений со стороны Газпрома о том, что принудительное взыскание должно быть прекращено и в других юрисдикциях", - говорит коммерческий директор компании.

Он уточнил, что шанс на положительное решение является очень высоким. Ожидает, что оно будет вынесено до сентября.

28 февраля 2018-го в Стокгольмском арбитраже Нафтогаз добился компенсации в сумме $ 4,63 млрд за недопоставку Газпромом согласованных объемов газа для транзита. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме Газпром уплатить $ 2,56 млрд в пользу Нафтогаза. 2 марта в российской компании заявили о намерении разорвать действующие контракты с Нафтогазом.