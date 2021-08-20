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воскресенье, 22 августа 2021 21:10

Акациевый, липовый, кориандровый: почему мед нового урожая подорожал

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Мед нового урожая в Украине подорожал на 20%. Из-за дождей и холодных ночей в мае-июне пчеловоды собрали меньше акациевого и липового меда.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
  Больше всего по Украине собрали подсолнечного меда - по 15 кг с пчелиной семьи
Больше всего по Украине собрали подсолнечного меда - по 15 кг с пчелиной семьи

"Сезон в этом году очень тяжелый. Вроде и погодные условия нормальные, но по получению меда отдельных сортов прошел не совсем удачно. Белая акация, хотя и цвела хорошо, но не в каждой области выделяла нектар. На Полтавщине в этот период были дожди и холодные ночи. Кто уехал в Канев или под Светлогорск, то там хоть немного взяли, но все равно очень мало. Где-то килограммов по 6-7 с пчелиной семьи в среднем собрали. Далее с надеждой переехали в лес на липу, но в Полтавской области, к сожалению, и липа ничего почти не дала. Поэтому майский мед, был с запахом белой акации, липы и разнотравья. Неплохо в этом году кориандровый мед получили и разнотравья с подсолнечником", - рассказала председатель общественного союза" Полтавский пасечник" Наталья Сенчук, 60 лет.

Больше всего по Украине собрали подсолнечного меда - по 15 кг с пчелиной семьи. В Луганской и Донецкой областях пчеловоды получили по 10 кг акациевого меда с пчелосемьи. В Харьковской - меда из липы. В среднем, по 12 кг с пчелосемьи.

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"В этом году в целом в Украине собрали на 20-30% меньше меда, чем в прошлом году. Цена выросла процентов на 20 сравнению с прошлым годом", - подытожила Наталия Сенчук.

В Полтаве мед из разнотравья с подсолнечником продают по 120-150 грн/л. Кориандровый и гречишный - 300 грн/л и 350 грн/л соответственно. Мед из белой акации стоит 200-250 грн за пол литра.

На Украину приходится 5% от мирового производства меда. А с 2008-го она первая по производству меда среди стран Европы и четвертая в мире после Китая, Турции, Аргентины, свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН.

За год украинцы потребляют в среднем 1,2 кг меда.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО
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