Airbnb заявил о массовых сокращениях: 1900 людей потеряют работу

Airbnb временно прекращает работать с гостиницами, транспортными подразделениями и апартаментами класса люкс. Фото: unsplash.com

25% сотрудников планирует уволить сервис краткосрочной аренды жилья Airbnb. А это 1900 с 7500 человек.

"Бизнес-модели Airbnb нанесены серьезные удары. Прогнозируемый доход этого года составляет менее половины заработка 2019-го. В ответ мы резко сократили расходы. Это коснулось почти каждого уголка Airbnb", - пишет генеральный директор компании Брайан Чески в письме.

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В то же время сотрудники, которых сократят, получат материальную помощь в размере зарплаты за 14 недель. Кроме того, если человек работает несколько лет, то к сумме добавят недельные заработки за каждый год работы в компании.

Также Airbnb временно прекращает работать с гостиницами, транспортными подразделениями и апартаментами класса люкс.

Airbnb - это онлайн-сервис по поиску и краткосрочной аренде жилья по всему миру. Название расшифровывается как AirBed and Breakfast, или "Надувной матрас и завтрак". Сервис помогает снять дома, квартиры, комнаты или койки в более чем 190 странах мира.