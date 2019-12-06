Адвокат объяснил, как бороться с коллекторами-мошенниками

Звонки и угрозы прекращаются, когда пострадавшие обращаются с заявлением в полицию. Фото: onlinecredit.club

В последнее время участились случаи, когда коллекторы звонят людям. Говорят, что те являются поручителями по кредиту и требуют вернуть долги, рассказал Gazeta.ua адвокат Ростислав Кравец.

"Чтобы не стать жертвой мошенников, у коллекторов сразу надо просить показать документы, подтверждающие, что вы поручитель по кредиту. Если таковых не предоставляют, грубят и требуют денег, как это обычно происходит, обращайтесь в правоохранительные органы. Коллекторов могут привлечь к уголовной ответственности по статье "вымогательство", - объясняет Кравец.

По словам адвоката, звонки и угрозы прекращаются, когда пострадавшие обращаются с заявлением в полицию.

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"Ваше дело будет вести следователь. Его контакты сообщат в правоохранительных органах. Я советовал бы звонки от коллекторов переадресовывать на телефон следователя. Мошенники за день достанут его и тот сразу откроет уголовное производство", - говорит он.

Отмечает, что поручителем без согласия стать невозможно. Для этого нужно заключить специальное соглашение - договор поручительства. Без него любые требования коллекторов незаконны.

В Украине с 21 октября заработал кодекс о банкротстве. Цель кодекса - повысить эффективность процедур банкротства, уровень защищенности прав кредиторов и усовершенствовать процедуры продажи имущества должника на аукционе. Таким образом, людям, которые не могут рассчитаться с долгами по кредитам, позволили объявлять себя банкротами.