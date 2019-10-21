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понедельник, 21 октября 2019 13:08

Рассчитаться с долгами станет легче: заработал кодекс о банкротстве

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Рассчитаться с долгами станет легче: заработал кодекс о банкротстве
Людям, которые не могут рассчитаться с долгами по кредитам, позволили объявлять себя банкротами. Фото: ukrreporter.com.ua

В Украине заработал кодекс о банкротстве.

"С 21 октября 2019 года вводится в действие кодекс из процедур банкротства, который вступил в силу 21 апреля 2019 года", - сообщили в пресс-службе Министерства юстиции.

Верховная Рада кодекс о банкротстве физических лиц приняла 18 октября прошлого года.

Цель кодекса - повысить эффективность процедур банкротства, уровень защищенности прав кредиторов и усовершенствовать процедуры продажи имущества должника на аукционе. Таким образом, людям, которые не могут рассчитаться с долгами по кредитам, позволили объявлять себя банкротами.

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Дела о банкротстве физического лица должен рассматривать Хозяйственный суд по месту его жительства. Заявление может подать тот, кто имеет долг по кредитам не меньше 30 минимальных заработных плат. Или человек, в течение 2 месяцев не погашающий половину платежей по ссудам. Также должно быть постановление государственного исполнителя, что у заемщика нет имущества, за счет которого можно рассчитаться с кредитом.

В заявлении должник описывает все свои частные долги, банковские кредиты. Суд открывает производство о неплатежеспособности. Прекращают начислять проценты, штрафы и пени. Вместе с заявлением в суд человек представляет план, как рассчитываться с долгами. Можно предлагать продать какое-либо имущество. После завершения всех процедур суд выносит решение об освобождении должника от долгов.

В течение 5 лет со дня вступления в силу Кодекса о банкротстве будут действовать особые условия реструктуризации задолженности по ипотечным кредитам физических лиц в иностранной валюте. Их переведут в гривну по курсу Нацбанка на дату подачи заявления о неплатежеспособности в Хозяйственный суд. Должник будет погашать кредит в 100-процентном размере рыночной стоимости квартиры или дома. Ее будет определять банковский оценщик. Эту сумму пропорционально уменьшат к части тела валютного кредита, который уже погашен.

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