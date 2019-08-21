8,4 млрд грн алиментов взыскали с должников.

 
Ексклюзивы
1/5
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 63
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 846
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1476
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2079
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 486
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
Безсмертный поплатился за заявление о паузе Украины в "Минске" - политолог
1 Просмотров: 2061
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
За что россиянам, которые бегают по московской площади, давать украинские паспорта? - Доброволец раскритиковал указ Зеленского
2 Просмотров: 1422
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5355
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 1890
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2295
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6831
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4781
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
19 августа 2019
Просмотров: 477
Хімія і життя
Українські легкоатлети посіли сьоме місце на цьогорічному командному чемпіонаті Європи в Польщі — останнє, що дозволяло залишитись у "вищій ...
среда, 21 августа 2019 18:34

8,4 млрд грн алиментов взыскали с должников

  Комментировать
8,4 млрд грн алиментов взыскали с должников
С должников взимают деньги за алименты. Фото: vchasnoua.com

8,4 млрд грн алиментов взыскали с должников.

"Благодаря инициативе "Чужих детей не бывает" детям, которые не получали алименты, вернули 8,4 млрд грн. Мы создали суровую систему защиты прав детей, в том числе – на финансовую поддержку со стороны родителей, которые развелись. Важно это продолжать", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 21 августа, передает "Гродон".

7 декабря 2017 Верховная Рада внесла изменения в порядке принудительного взыскания задолженности по защите прав ребенка на надлежащее содержание. Должнику могут запретить пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и иметь право на выезд за границу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алименты будут автоматически списывать со счетов

4 января 2018 документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

В Киеве у мужчины конфисковали яхту за неуплату алиментов. Он задолжал своему сыну 123474 грн алиментов. Из-за неуплаты оштрафовали на пользу взыскателя в размере 50% суммы долга, то есть более 60 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «8,4 млрд грн алиментов взыскали с должников». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Националисты изменили лидера

Фанатик отрубил пальцы митрополиту

Украинские воины освободили колонну пленных

Музейщик украл "Мону Лизу"

Самое читаемое
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
Блеск, шик и целлюлит парижских стриптизерш в 1956-м
17
 Просмотров: 83865
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
Обнажила пышный бюст: Тина Кароль вышла на сцену без белья
6
 Просмотров: 40546
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
Невозможно понять: обманы зрения, что переворачивают представление о мире
14
 Просмотров: 30132
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
К руке привязаны 2 кольца: младенца в спортивный сумке нашли возле больницы
3
 Просмотров: 28847
&quot;Поганка&quot;, &quot;Гадюка&quot;, &quot;Негодяй&quot;: украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
"Поганка", "Гадюка", "Негодяй": украинский мастер показал производство и оригинальные модели собственных ножей
11
 Просмотров: 27108
Экономика
Военным выделили более 5 млн грн помощи: кто получит деньги
Военным выделили более 5 млн грн помощи: кто получит деньги Просмотров: 495
Украина закачала рекордный объем газа за 7 лет
Украина закачала рекордный объем газа за 7 лет Просмотров: 387
Украинцам пообещали $500 зарплаты
Украинцам пообещали $500 зарплаты Просмотров: 1935
Президент Всемирного банка впервые приедет в Украину
Президент Всемирного банка впервые приедет в Украину Просмотров: 162
Кабмин отчитался о рекордном падении российского экспорта
Кабмин отчитался о рекордном падении российского экспорта Просмотров: 270
Больше всего комментируют
4
Офис президента готовит революционные законы
3
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
2
Возвращение России в G7: СМИ сообщили о договоренности Трампа и Макрона
2
Безсмертный о реверансах Макрона в сторону РФ: "Похоронная процессия по санкциям"
1
На "медовый месяц" этой власти социологи дают максимум год - Антипович
Голосов: 21422
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua