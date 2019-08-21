С должников взимают деньги за алименты. Фото: vchasnoua.com

8,4 млрд грн алиментов взыскали с должников.

"Благодаря инициативе "Чужих детей не бывает" детям, которые не получали алименты, вернули 8,4 млрд грн. Мы создали суровую систему защиты прав детей, в том числе – на финансовую поддержку со стороны родителей, которые развелись. Важно это продолжать", - сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства 21 августа, передает "Гродон".

7 декабря 2017 Верховная Рада внесла изменения в порядке принудительного взыскания задолженности по защите прав ребенка на надлежащее содержание. Должнику могут запретить пользоваться огнестрельным охотничьим оружием и иметь право на выезд за границу.

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4 января 2018 документ подписал пятый президент Украины Петр Порошенко.

В Киеве у мужчины конфисковали яхту за неуплату алиментов. Он задолжал своему сыну 123474 грн алиментов. Из-за неуплаты оштрафовали на пользу взыскателя в размере 50% суммы долга, то есть более 60 тыс. грн.