52% малых предпринимателей ожидают ухудшения - ЕБА

Хуже всех составляющих участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране. Фото: unsplash

В 2020 году количество предпринимателей, удовлетворенных текущим положением дел в их бизнесе, снизилось почти вдвое по сравнению с предыдущими годами.

Таких 24% против 42% в прошлом году. Соответственно, возросло количество недовольных - от прошлогодних 29% до нынешних 58%, сообщают результаты собственного исследования в Европейской Бизнес Ассоциации.

Ухудшилось и ожидание перемен. Только 27% респондентов ожидают улучшения состояния дел в бизнесе в течение ближайших 6 месяцев против прошлогодних 59%. 52% предпринимателей ожидают, наоборот, ухудшение.

Около половины опрошенных планируют в следующем году изменения в штате компании, как в количестве рабочих, так и в заработной плате. 18% будут увеличивать количество работников, а 23% запланировали повышение заработной платы.

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Хуже всех составляющих участники опроса оценили экономическую ситуацию в стране. 80% считают текущую экономическую ситуацию неблагоприятной для ведения бизнеса. Главные причины - низкая покупательная способность населения, влияние карантина, налоговая нагрузка и фискальное давление.

Среди последствий воздействия пандемии 58% предпринимателей отмечают уменьшение количества заказов. Еще 18% были вынуждены пересмотреть бизнес-модель и искать новые направления, 10% - оптимизировали деятельность и сократили персонал, 3% - смогли увеличить продажи или открыли новые рынки сбыта, 14% - не заметили влияния коронавируса на их деятельность.

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