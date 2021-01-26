5 советов, которые помогут экономить даже с низкой зарплатой

Украинцам советуют открыть счета в нескольких банках. Фото: pixabay

Чтобы контролировать собственные расходы и экономить больше, эксперты советуют завести различные карты, отказаться от кредитов и экономить на мелких удовольствиях.

Как дожить до зарплаты и не тратить слишком много средств, советует "Сегодня".

Заведите разные карточки или конверты

Украинцам советуют открыть счета в нескольких банках. В одном откладывать деньги на мечту и не снимать средства на другие покупки. На 2-м счете можно оставлять деньги, например, на путешествия, на третьем - на текущие расходы.

"Такую же систему можно повторить с конвертами. Перекладывать деньги из одного в другой нельзя. Если это произошло, то вернуть в конверт нужно обязательно на 10 процентов больше, чем с него брали. Но безналичные средства лучше помогают не запутаться в финансовом потоке. С помощью банковских приложений можно легко фиксировать, на что вы тратили деньги", - говорится в материале.

Экономьте на мелких удовольствиях

Подход разумных расходов помогает откладывать до 30% заработка. В этом случае важно отказаться от какой-то привычной, но необязательной статьи расходов. Например, перестать покупать кофе "с собой" или протеиновые батончики.

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Уберите "заначку" подальше

"Важно умение - не только экономить деньги, но и сохранять их. Поэтому средства лучше держать подальше от рук и глаз. Как вариант - положить их на банковский депозит в разной валюте ", - говорит финансовый консультант Умида Самоенко.

Живите небольшими средствами

Самоенко советует также принципиально отказаться от кредитов.

Учитывайте неожиданности

Небольшую сумму советуют отложить на непредвиденные расходы - ремонт стиральной машины, поход к врачу или срочную поездку.

"Эту сумму можно рассчитать так: сложить все незапланированные расходы за последние полгода и разделить число на 5. А еще деньги легче собирать на цель, которая записана на бумаге. Дополнительный мотиватор - установленные сроки и награда самому себе за то, что сдержал слово", - говорится в материале.

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