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среда, 17 марта 2021 11:01

5 деталей, которые следует проверить при оформлении микрокредита

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5 деталей, которые следует проверить при оформлении микрокредита
В Нацбанке советуют быть внимательными к особым условиям начисления процентов. Фото: unsplash

Украинцам советуют проверять регистрацию финансового учреждения, график платежей и условия начисления процентов.

О таких нюансах оформления микрокредита сообщают в Национальном банке.

В частности, советуют обращать внимание на:

▪️ официальную регистрацию учреждения. Стоит проверить информацию компании через систему НБУ. Если не нашли, пользоваться ее услугами не стоит;

▪️ полную процентную ставку. 0-2% из рекламы - это стоимость за 1 день пользования без дополнительных комиссий и платежей. Годовая ставка при этом может достигать нескольких сотен процентов;

▪️ график платежей;

▪️ штрафы в случае просрочки

▪️ условия договора.

"Внимательно прочитайте договор, а потом подписывайте. В нем могут быть указаны особые условия начисления процентов и дополнительные услуги", - говорится в сообщении НБУ.

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В Нацбанке советуют быть внимательными к особым условиям начисления процентов.

"Речь идет о случаях, когда финансовое учреждение не сразу согласовала всю сумму кредита. Например, вы просили 10 тысяч гривен, а учреждение согласовало сначала 5 тысяч, а через несколько дней - оставшиеся 5 тысяч гривен. Может показаться, что это один кредит. На самом деле - это 2 отдельных кредита, по которым могут отличаться процентные ставки, даты погашения, размер штрафов", - предупреждают в НБУ.

Спрос на микрокредиты стремительно растет. Если в 2017-м украинцы взяли 21 млрд грн, то в 2019 году - 70 млрд грн, что превышает бюджет Киева.

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Дата
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