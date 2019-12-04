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среда, 04 декабря 2019 16:06

30 производителей электроэнергии по "зеленому тарифу" требуют изменить правительственный законопроект

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30 производителей электроэнергии по &quot;зеленому тарифу&quot; требуют изменить правительственный законопроект
Производители альтернативной энергетики подписали коллективное обращение к Андрею Герусу и Алексею Оржелю

Более 30 производителей альтернативной энергетики подписали открытое коллективное обращение к главе Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрею Герусу и министру энергетики Алексею Оржелю с требованием изменить готовящийся правительственный законопроект об альтернативных источниках энергии.

Об этом ЭП сообщила президент инвестиционной компании A7 CAPITAL и соучредитель Союза Украинских Предпринимателей Мария Барабаш.

"28 ноября 2019 во время Х Международного инвестиционного форума" Возобновляемая энергетика", заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды по вопросам европейской интеграции Константином Чижиком была презентована концепция законопроекта с изменениями в закон "Об альтернативных источниках энергии" № 555-IV от 20 Февраля 2003", - пишет Барабаш.

Барабаш предлагает от имени всех производителей электроэнергии по зеленому тарифу внести критические изменения в этот законопроект.

Более 30 производителей, которые уже подписали открытое письмо, в частности, требуют гарантий не менять существенные условия prePPA и не снижать ретроспективно размер зеленого тарифа.

Позиция компаний изложена в 4-х пунктах:

- Определить для компаний, которые подписали prePPA с гарантированным покупателем до 31 декабря 2019 года, срок введения их объектов в эксплуатацию до 1 января 2021 - для объектов, производящих электрическую энергию из энергии солнечного излучения, и до 1 января 2022 - для объектов, производящих электрическую энергию из других видов альтернативных источников энергии.

- Добавить гарантию (в форме стабилизационной оговорки), что государство после принятия изменений в законопроект не будет иметь права принудительно ретроспективно снижать размер зеленого тарифа для всех компаний, которые подписали PPA и prePPA с гарантированным покупателем (с продлением срока зеленого тарифа или без него), и что эта гарантия будет действовать на весь срок действия подписанного PPA и prePPA независимо от типа электрической энергии по видам альтернативных источников энергии.

- Добавить гарантию (в форме стабилизационной оговорки), что государство после принятия изменений в законопроект не будет иметь права изменять такие существенные условия prePPA с гарантированным покупателем, как срок ввода объектов в эксплуатацию, право получить зеленый тариф и срок действия prePPA независимо от типа электрической энергии по видам альтернативных источников энергии, продукции.

- Добавить гарантию (в форме стабилизационной оговорки), что государство после принятия изменений в законопроект будет гарантировать всем компаниям, которые подписали PPA и prePPA с гарантированным покупателем (с продлением срока зеленого тарифа или без него), что в этих договорах будет применяться законодательство Украины, действующее на момент заключения этих договоров, кроме законодательства, которое уменьшает размер налогов или сборов или отменяет их, упрощает регулирование деятельности по реализации проектов строительства объектов электроэнергетики из альтернативных источников энергии или очередей их строительства (пусковых комплексов) и регулирования деятельности по производству электрической энергии на указанных объектах.

"Или мы пошлем прямой сигнал инвесторам, что наше государство может изменить правила уже взятых на себя обязательств и ответственности в любое время, или мы предоставим государственные гарантии в стабильной непрерывной работе для отечественных и иностранных инвесторов, которые поверили и вложили в нашу экономику свои деньги, время, экспертизу и знания ", - резюмирует Барабаш.

Экономическая правда
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Дата
04
декабря

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