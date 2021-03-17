25% украинцев покупают отечественные товары, даже если те дороже - исследование

Средний чек на одежду составлял 1084 грн. Фото: unsplash

Во время карантина среди отечественных товаров украинцы больше всего тратили на одежду, парфюмерию и косметику.

Средний чек на одежду составлял 1084 грн. На парфюмерию и косметику - 856 грн и 719 грн соответственно, передает результаты исследования Deloitte "Экономическая правда".

Наибольшей поддержкой среди респондентов пользовались сервисы с готовой едой, заведения быстрого питания, рестораны и бары. С ростом уровня дохода выросла также доля украинцев, которые совершали покупки без необходимости добавили авторы исследования.

"25% респондентов отметили, что покупают больше отечественных продуктов, даже если они дороже. В то же время покупатели внимательно относились к действиям бизнеса: 24% опрошенных покупают товары преимущественно у тех брендов, которые, по их мнению, правильно отреагировали на ситуацию с распространением Covid-19", - говорится в результатах опроса.

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70% респондентов знают о продукции "Made in Ukraine", покупают - 56%. Наиболее популярными категориями товаров украинских производителей являются алкогольные напитки и продукты питания.

Исследование провели на основе многоступенчатой ​​стратифицированной выборки, представляющей население Украины по полу, возрасту и типу населенного пункта. Опрос охватил 1600 респондентов.

18% украинцев считают, что события в государстве развиваются в правильном направлении, 66% полагают наоборот.